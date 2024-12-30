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Ексклюзив

Є за що чіплятися та триматися: військовослужбовець ЗСУ про міські бої у Торецьку

Ірена Моляр
30 грудня, 2024 понедiлок
09:10
Війна з Росією

Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ, зазначив, що у Торецьку багато промислових об'єктів, в яких українські захисники облаштували свої позиції, тому ворогу набагато важче просуватися по місту

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У тактиці ворога нічого нового немає від того часу, як він захоплював Бахмут чи Авдіївку. Противник спочатку підійшов з одного флангу до Торецька, намагався через коридор зайти в місто та розширяти свої позиції, що не дуже добре йому вдалося. Тому він був вимушений підходити до міста з трьох-чотирьох боків, щоб заходити не з одного коридору, а з такого напівоточення, аби залазити у Торецьк та потихеньку видавлювати наших хлопців", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, ворожа тактика не змінилися, як раніше тривали бої за будинки, під'їзди та поверхи, так  сьогодні й тривають.

"Українські захисники вже понад місяць тримаються в міських боях, бо Торецьк, як й інші міста у Донецькій області, у більшості своїй є промисловими. Відповідно, одна справа - облаштовувати бійцям позиції у житловому секторі, а інша – на об'єктах промислової зони, які міцніше, де інша якість і будівель, і підвалів. Тому ворогу набагато важче просуватися та вибивати наших хлопців з позицій, наприклад, з будівель шахт, які є по всьому Торецьку. На превеликий жаль, противник підсувається до основної торецької шахти, але все ж таки є за що чіплятися, є за що триматися", - резюмував Євген Ієвлєв.

  • 28 грудня інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляв про просування російських військ у Торецьку та Кураховому.
  • 30 грудня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби 29 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 186 бойових зіткнень. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Щербинівки та Торецька.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Бахмут
Торецьк
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