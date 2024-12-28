Просування росіян фіксують у Торецьку та Кураховому, - DeepState

Про це DeepState пише у Telegram.

На Курахівському напрямку росіяни просунулись біля населеного пункту Шевченко, Янтарного, Розливу, а також у Кураховому. Також фіксуються успіхи терористів біля Рівнополя (Времівський напрямок) і у Торецьку.

Аналітики також спростовують повідомлення про повне захоплення РФ Курахового.

"Бої тривають на західних та південних околицях, хоча тенденції невтішні, звісно", - йдеться у повідомленні.