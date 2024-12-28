Просування росіян фіксують у Торецьку та Кураховому, - DeepState
У суботу, 28 грудня, інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських військ на декількох напрямках
Про це DeepState пише у Telegram.
На Курахівському напрямку росіяни просунулись біля населеного пункту Шевченко, Янтарного, Розливу, а також у Кураховому. Також фіксуються успіхи терористів біля Рівнополя (Времівський напрямок) і у Торецьку.
Аналітики також спростовують повідомлення про повне захоплення РФ Курахового.
"Бої тривають на західних та південних околицях, хоча тенденції невтішні, звісно", - йдеться у повідомленні.
- Російські терористи не можуть закріпитись на Курахівській ТЕС завдяки успішній роботі дронів Сил оборони.
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