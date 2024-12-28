Росіяни "долазять" до Курахівської ТЕС, але не можуть закріпитись завдяки роботі дронів ЗСУ, - DeepState
Російські терористи не можуть закріпитись на Курахівській ТЕС завдяки успішній роботі дронів Сил оборони
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Невеликими групами піхоти в декілька одиниць безперебійним тиском ворог просочується в місті і намагається закріпитися. Противник долазить до Курахівської ТЕС і фіксується там вже не вперше, але закріпитися виродкам поки не вдається через інтенсивну успішну роботу дронів Сил оборони", - пишуть аналітики.
За інформацією джерела, зараз найважча ситуація у Кураховому в мікрорайоні "Південний".
"Тривають бої за кожен будинок і за кожну вулицю. В цілому ка**пами в місті кишить, але втрати у них відповідні, що дається взнаки й противник змушений відправляти свої сили на перегрупування та постійно залучати резерви", - пише DeepState.
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