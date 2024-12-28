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Росіяни "долазять" до Курахівської ТЕС, але не можуть закріпитись завдяки роботі дронів ЗСУ, - DeepState

Влад Дідусь
28 грудня, 2024 субота
22:17
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Російські терористи не можуть закріпитись на Курахівській ТЕС завдяки успішній роботі дронів Сил оборони

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Невеликими групами піхоти в декілька одиниць безперебійним тиском ворог просочується в місті і намагається закріпитися. Противник долазить до Курахівської ТЕС і фіксується там вже не вперше, але закріпитися виродкам поки не вдається через інтенсивну успішну роботу дронів Сил оборони", - пишуть аналітики.

За інформацією джерела, зараз найважча ситуація у Кураховому в мікрорайоні "Південний".

"Тривають бої за кожен будинок і за кожну вулицю. В цілому ка**пами в місті кишить, але втрати у них відповідні, що дається взнаки й противник змушений відправляти свої сили на перегрупування та постійно залучати резерви", - пише DeepState.

  • Військовий оглядач Василь Пехньо переконаний, що росіянам не вдасться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 20 січня 2025 року.
  • 27 грудня повідомлялось, що у тимчасово окупованому селищі Роздольне Донецької області російські загарбники створили хаб для накопичення піхоти.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Курахове
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