Росіяни "долазять" до Курахівської ТЕС, але не можуть закріпитись завдяки роботі дронів ЗСУ, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Невеликими групами піхоти в декілька одиниць безперебійним тиском ворог просочується в місті і намагається закріпитися. Противник долазить до Курахівської ТЕС і фіксується там вже не вперше, але закріпитися виродкам поки не вдається через інтенсивну успішну роботу дронів Сил оборони", - пишуть аналітики.

За інформацією джерела, зараз найважча ситуація у Кураховому в мікрорайоні "Південний".

"Тривають бої за кожен будинок і за кожну вулицю. В цілому ка**пами в місті кишить, але втрати у них відповідні, що дається взнаки й противник змушений відправляти свої сили на перегрупування та постійно залучати резерви", - пише DeepState.