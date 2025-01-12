Сили оборони уразили командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на ТОТ Донеччини
У неділю, 12 січня, Збройні Сили України завдали високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Новогродівка Донецької області
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку", - зауважили у відомстві.
У Генштабі заявили, що ЗСУ демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника.
- Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1750 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе