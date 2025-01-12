Сили оборони уразили командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на ТОТ Донеччини

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку", - зауважили у відомстві.

У Генштабі заявили, що ЗСУ демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника.