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Сили оборони уразили командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на ТОТ Донеччини

Ксенія Золотова
12 січня, 2025 неділя
14:05
Війна з Росією новини Львівщини

У неділю, 12 січня, Збройні Сили України завдали високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Новогродівка Донецької області

Зміст

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку", - зауважили у відомстві.

У Генштабі заявили, що ЗСУ демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури  противника.

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1750 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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