"Повзучий наступ": у росіян недостатньо сил для охоплення Покровська з флангів, - військовослужбовець Тимочко

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

Над Покровськом вже літають ворожі безпілотники, артилерія б'є по передмістях. Але стверджувати, що російські війська наблизилися до міста настільки, що можуть готувати наступ на передмістя – зарано. Хоча активність бойових дій висока, каже Тимочко.

"Ситуація дуже серйозна, без сумнівів. Але зараз у росіян недостатньо сил для охоплення Покровська з флангів. Вони можуть спробувати перекрити логістичні шляхи по західній чи східній стороні міста, але повністю перерізати логістику і підтримку міста їм поки не вдається. Росіяни не змогли повністю вирішити питання Куп'янського виступу, який для них є серйозним викликом. Також вони не взяли під контроль дорогу, що веде з Запоріжжя до Донецька, і є важливою для нашого військового контингенту. Тож у такій ситуації провести масований наступ на Покровськ окупантам не вдасться", - повідомив він.

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Росіяни будуть намагатися перерізати логістику і розширяти фронт по флангах, але це буде спроба "повзучого наступу", каже Тимочко.

"Російські війська складаються з різних груп, і командувачі цих груп можуть не завжди діяти узгоджено, що призводить до внутрішньої боротьби за лаври. Вони спробують наступати як по флангах, так і в лоб. Але для оперативного прориву їм зараз бракує сил. Навіть тих 70 тис., що вони мають, недостатньо для масштабних операцій", - сказав військовослужбовець.