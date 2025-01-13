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"Повзучий наступ": у росіян недостатньо сил для охоплення Покровська з флангів, - військовослужбовець Тимочко

Тетяна Нижник
13 січня, 2025 понедiлок
16:17
Війна з Росією ЗСУ

На даному етапі ворогу бракує сил для проведення масштабного оточення Покровська широким фронтом з флангів

Зміст

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

Над Покровськом вже літають ворожі безпілотники, артилерія б'є по передмістях. Але стверджувати, що російські війська наблизилися до міста настільки, що можуть готувати наступ на передмістя – зарано. Хоча активність бойових дій висока, каже Тимочко.

"Ситуація дуже серйозна, без сумнівів. Але зараз у росіян недостатньо сил для охоплення Покровська з флангів. Вони можуть спробувати перекрити логістичні шляхи по західній чи східній стороні міста, але повністю перерізати логістику і підтримку міста їм поки не вдається. Росіяни не змогли повністю вирішити питання Куп'янського виступу, який для них є серйозним викликом. Також вони не взяли під контроль дорогу, що веде з Запоріжжя до Донецька, і є важливою для нашого військового контингенту. Тож у такій ситуації провести масований наступ на Покровськ окупантам не вдасться", - повідомив він.

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Росіяни будуть намагатися перерізати логістику і розширяти фронт по флангах, але це буде спроба "повзучого наступу", каже Тимочко.

"Російські війська складаються з різних груп, і командувачі цих груп можуть не завжди діяти узгоджено, що призводить до внутрішньої боротьби за лаври. Вони спробують наступати як по флангах, так і в лоб. Але для оперативного прориву їм зараз бракує сил. Навіть тих 70 тис., що вони мають, недостатньо для масштабних операцій", - сказав військовослужбовець.

  • 11 січня російська терористична армія просунулась біля низки населених пунктів Донецької області.
  • Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан І рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук повідомив, що росіяни обходять Покровськ із півдня, намагаючись перерізати логістику без міських боїв.
  • Згодом головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков повідомив, що росіяни намагаються обійти агломерацію Покровськ - Мирноград, до дороги залишається близько 2 км.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
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