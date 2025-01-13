Rheinmetall поставить 155-мм боєприпаси на €21 млн неназваному міжнародному замовнику

Про це повідомила пресслужба компанії.

Замовлення зробили у грудні 2024 року, проте Rheinmetall не назвав клієнта.

П'ятизначна кількість артилерійських боєприпасів буде вироблена в іспанському відділенні компанії Rheinmetall Expal Munitions. Водночас виконати замовлення на €21 млн мають у першій половині 2025 року.