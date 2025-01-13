Rheinmetall поставить 155-мм боєприпаси на €21 млн неназваному міжнародному замовнику
Німецький оборонний концерн Rheinmetall уклав контракт із міжнародним замовником на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів М107 на суму €21 млн
Про це повідомила пресслужба компанії.
Замовлення зробили у грудні 2024 року, проте Rheinmetall не назвав клієнта.
П'ятизначна кількість артилерійських боєприпасів буде вироблена в іспанському відділенні компанії Rheinmetall Expal Munitions. Водночас виконати замовлення на €21 млн мають у першій половині 2025 року.
- 6 січня стало відомо, що Міністерство оборони України уклало угоду з німецькою компанією Rheinmetall на постачання партії зі 180 тис. 35-мм боєприпасів для зенітних танків Gepard.
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