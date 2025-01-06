Rheinmetall поставить Україні 180 тис. боєприпасів для Gepard

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Замовлення, яке надійшло в грудні 2024 року, передбачає поставку 180 тис. боєприпасів HEI-T — осколково-фугасних із трасувальним елементом.

У Rheinmetall зазначили, що вартість замовлення "вимірюється двозначним числом - мільйонами євро". Замовлення фінансує Німеччина.

Згідно з повідомленням, перші поставки плануються у 2026 році.

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Боєприпаси призначені для ефективного ураження різних видів повітряних цілей, таких як безпілотники, і будуть вироблені на заводі Rheinmetall у Нижній Саксонії, де виробничі потужності були модернізовані в умовах підвищеного попиту на 35-мм боєприпаси навесні 2023 року.