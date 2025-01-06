Rheinmetall поставить Україні 180 тис. боєприпасів для Gepard
Міністерство оборони України уклало угоду з німецькою компанією Rheinmetall на постачання партії зі 180 тис. 35-мм боєприпасів для зенітних танків Gepard
Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Замовлення, яке надійшло в грудні 2024 року, передбачає поставку 180 тис. боєприпасів HEI-T — осколково-фугасних із трасувальним елементом.
У Rheinmetall зазначили, що вартість замовлення "вимірюється двозначним числом - мільйонами євро". Замовлення фінансує Німеччина.
Згідно з повідомленням, перші поставки плануються у 2026 році.
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Боєприпаси призначені для ефективного ураження різних видів повітряних цілей, таких як безпілотники, і будуть вироблені на заводі Rheinmetall у Нижній Саксонії, де виробничі потужності були модернізовані в умовах підвищеного попиту на 35-мм боєприпаси навесні 2023 року.
- Крім того, німецький концерн Rheinmetall у січні 2025 року поставить Україні порохові заряди для 155-мм артилерійських снарядів.
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