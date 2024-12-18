Rheinmetall поставить Україні заряди до 155-мм артснарядів на суму €9 млн
Німецький концерн Rheinmetall у січні 2025 року поставить Україні порохові заряди для 155-мм артилерійських снарядів
Про це йдеться на сайті Rheinmetall.
Відповідний контракт з компанією уклало Міністерство оборони України наприкінці 2024 року. Як зазначили в Rheinmetall, контракт передбачає поставку кількох десятків тисяч 155-мм порохових модулів різних типів.
Вартість замовлення становить близько €9 млн, а постачання має відбутися у січні 2025 року.
- Німецький збройовий концерн Rheinmetall надасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Постачання заплановано на першу половину 2025 року.
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