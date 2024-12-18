Rheinmetall поставить Україні заряди до 155-мм артснарядів на суму €9 млн

Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

Відповідний контракт з компанією уклало Міністерство оборони України наприкінці 2024 року. Як зазначили в Rheinmetall, контракт передбачає поставку кількох десятків тисяч 155-мм порохових модулів різних типів.

Вартість замовлення становить близько €9 млн, а постачання має відбутися у січні 2025 року.