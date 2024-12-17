Німецький концерн Rheinmetall надасть Україні ще 20 БМП Marder

Про це повідомила пресслужба концерну.

Замовлення на постачання БМП Marder у варіанті 1А3 у грудні 2024 року розмістив уряд Німеччини, який і профінансує його. Точну вартість замовлення у німецькій компанії не розголошують, але зазначають, що йдеться про "двозначне число у мільйонах євро".

У версії 1A3 Marder оснащений додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей. Перші 20 бойових машин цього типу були поставлені групою Rheinmetall від імені уряду Німеччини в березні 2023 року.

"Компанія Rheinmetall навесні 2022 року почала капітальний ремонт бойових машин піхоти Marder 1A3 зі своїх складів власним коштом. Відтоді бойові машини безперервно ремонтуються та доставляються для негайного розгортання. Роботи ведуться на підприємствах Групи в Унтерлюсі та Касселі", - зазначили у пресслужбі.

Наприкінці вересня Rheinmetall передав Збройним Силам України чергову партію з 20 бойових машин піхоти Marder для захисту від російської агресії.

Характеристики БМП Marder ви можете дізнатися за посиланням.