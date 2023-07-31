Еспресо розповість про ключові характеристики БМП "Marder" та в чому їхня особливість.

Історія створення

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Зазвичай бойові машини отримують назви, які пов'язані з тваринами або іншими символічними образами, що можуть відображати основний характер розробленої техніки. БМП "Marder" не є виняток з правила. З німецької "marder" перекладається, як "куниця". Ці тварини відзначаються своїм вмінням зберігати рівновагу. Тобто при розробці цього БМП акцент робили саме на маневровості та прохідності.

Мардер почали розробляти ще в 60-х роках минулого століття. У той час німці були за крок від серійного виробництва бойового танку Leopard 1 і тому потребували БМП нового покоління. Для виконання спільних тактичних завдань, потрібна була сучасна і маневрова бойова машина піхоти. Розробки Мардер тривали десять років, поки концерн Rheinmetall Landsysteme Maschinenbau не почали їх серійно виробляти у першій половині 70-х років. З того часу Мардер зазнав чимало модернізацій і змін, тому є понад десять модифікацій цього БМП. Загалом було випущено близько 3 тис. машин.

Основні характеристики

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Броня. Мардер може захистити екіпаж від куль, снарядів калібром 30 мм і дрібних фрагментів. Має захист від стандартних збройних систем завдяки зварній сталі.

Мардер може захистити екіпаж від куль, снарядів калібром 30 мм і дрібних фрагментів. Має захист від стандартних збройних систем завдяки зварній сталі. Озброєння. Головна зброя – гармата калібру 20 мм або 30 мм, яка може ефективно боротися з легкими броньованими цілями та живою силою противника. Її дальність ураження – до 2,5 км. Крім того, у БМП є кулемети калібру 7,62 мм. Також присутній протитанковий комплекс MILAN 2T з дальністю стрільби 2 км.

Головна зброя – гармата калібру 20 мм або 30 мм, яка може ефективно боротися з легкими броньованими цілями та живою силою противника. Її дальність ураження – до 2,5 км. Крім того, у БМП є кулемети калібру 7,62 мм. Також присутній протитанковий комплекс MILAN 2T з дальністю стрільби 2 км. Мобільність. Маса БМП близько 30-35 тонн. Marder є мобільними БМП з дизельним двигуном потужністю 600 к.с. Швидкість на шосе – до 65 км/год, по пересіченій місцевості – до 45 км/год. Операційна дальність – до 600 км. Максимальна кількість солдатів, яких може перевозити Marder, залежить від версії, але зазвичай це складає 8-10 осіб — три члени екіпажу і 5-7 піхотинців. Десантне відділення розраховане на перевезення шести бійців у повному екіпіруванні. Розташування місць для сидіння дозволяє комфортно розміщуватись бійцям та впевнено сидіти під час активного маневрування БМП та швидкого руху по бездоріжжю.

БМП "Marder" забезпечує піхоті безпеку та підтримку в різних бойових ситуаціях. Зокрема, його висока мобільність, озброєння та бронювання дозволяють успішно діяти навіть у сучасних умовах війни. Україні були передані модернізовані Marder 1A3, які використовуються німецькою армією і досі. Їхні характеристики:

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Аналоги подібні на БМП "Marder"

За своїми характеристиками Мардер подібні на радянські БМП-1 та БМП-2, які мають схожу концепцію перевезення військових і бойової потужності. Модифіковані Marder 1A3 мають кращу прохідність і броню, вони комфортніші для пересування військових, ніж радянські зразки.

Також Bradley M2/M3 (американські броньовані машини піхоти) є аналогами Marder. Вони мають схожі можливості, характеристики та функціональне призначення.

Де застосовувалися ці бойові машини

Крім Німеччини, Мардер є на чергуванні збройних сил Індонезії, Йорданії, Чилі та Греції. Цей БМП брав участь у миротворчих операціях у Косово. Бойове хрещення Мардер пройшла лише у 2009 році в Афганістані, де БМП брала участь у кількох конфліктах проти терористичної організації Талібан.

Скільки БМП "Marder" в Україні

Фото: gettyimages

У січні цього року вперше було підтверджено, що Україна отримає від Німеччини БМП "Marder": 20 одиниць від Rheinmetall і 20 зі складів своїх Збройних Сил (Бундесверу). Вже у березні ці машини були в Україні. У червні міноборони ФРН замовило в оборонної компанії Rheinmetall ще 20 бойових машин піхоти Marder для відправки в Україну до кінця липня. Тобто загальне число доставлених машин становить 60 одиниць. У кінці липня з’явилося відео, як десантно-штурмові війська Збройних Сил України демонструють свої Marder 1A3 в умовах бойових дій.

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Значення під час бойових дій

Фото: Кадр з відео

Для успішного контрнаступу українській армії потрібні не лише танки, але бойові машини піхоти. Вплив БМП "Marder" на бойові дії полягає в тому, що вона підтримує піхоту під час бою, надаючи їм озброєння, транспортування та захист. БМП може підтримувати наступ або оборону, сприяючи успішному виконанню бойових завдань та знижуючи втрати серед військовослужбовців. Завдяки гусеничній основі БМП "Marder" здатні пересуватися важкодоступними місцями та не залежать від наявності доріг.