Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder
Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Збройним силам України 20 додаткових бойових машин піхоти (БМП) Marder для захисту від російської агресії. Поставку завершили наприкінці вересня
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
Таким чином, загальна кількість бойових машин, відправлених до України за угодою про так званий кільцевий обмін, становить близько 200 одиниць, з яких понад 100 – саме моделі Marder 1A3, кажуть у компанії. Зазначається, що угода про "кільцевий обмін" також передбачає поставку бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard.
Компанія Rheinmetall вперше отримала замовлення на поставку БМП Marder ще у березні 2023 року і вже тоді виконала поставку 20 одиниць для потреб ЗС України. Останні 20 БМП, надані Україні, були замовлені та профінансовані урядом Німеччини.
"Версія Marder 1A3, яку Rheinmetall постачає в Україну, оснащена додатковими лазерними далекомірами для ефективного і точного ураження цілей", - йдеться у повідомленні.
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