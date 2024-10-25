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Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder

Катерина Ганжа
25 жовтня, 2024 п'ятниця
13:18
Війна з Росією БМП Marder

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Збройним силам України 20 додаткових бойових машин піхоти (БМП) Marder для захисту від російської агресії. Поставку завершили наприкінці вересня

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії. 

Таким чином, загальна кількість бойових машин, відправлених до України за угодою про так званий кільцевий обмін, становить близько 200 одиниць, з яких понад 100 –  саме моделі Marder 1A3, кажуть у компанії. Зазначається, що угода про "кільцевий обмін" також передбачає поставку бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard.

Компанія Rheinmetall вперше отримала замовлення на поставку БМП Marder ще у березні 2023 року і вже тоді виконала поставку 20 одиниць для потреб ЗС України. Останні 20 БМП, надані Україні, були замовлені та профінансовані урядом Німеччини.

"Версія Marder 1A3, яку Rheinmetall постачає в Україну, оснащена додатковими лазерними далекомірами для ефективного і точного ураження цілей", - йдеться у повідомленні.

  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських снарядів. Частину з них нададуть Україні.
  • Німецька військово-промислова компанія Rheinmetall отримала від українського уряду замовлення на будівництво заводу з виробництва боєприпасів, яке анонсували в лютому 2024 року. 
Теги:
Новини
Україна
Німеччина
ЗСУ
Військові новини
зброя для України
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