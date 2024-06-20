Rheinmetall отримав найбільше у своїй історії замовлення на боєприпаси - частину передадуть Україні
Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських снарядів. Частину з них нададуть Україні
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У компанії зазначили, що контракт на загальну суму до 8,5 млрд євро підписали 20 червня глава Федерального відомства Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та підтримки в експлуатації Аннет Лехнігк-Емден та представники Rheinmetall.
"Основною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України в її оборонній кампанії", - йдеться у повідомленні.
Постачання боєприпасів заплановане на початок 2025 року. Основним замовником буде Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну. Також у замовленні візьмуть участь країни-партнери - Нідерланди, Естонія та Данія.
"Ми раді отримати найбільше замовлення у новітній історії нашої компанії. Цей масштабний рамковий контракт підкреслює провідну роль Rheinmetall як постачальника боєприпасів у Німеччині та нашу позицію як найбільшого у світі виробника артилерійських боєприпасів", - додав гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall в Україні розпочне виробництво бойових машин піхоти Lynx. Перші машини мають бути готові вже цього року.
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