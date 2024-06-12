Німецька Rheinmetall цьогоріч запустить в Україні виробництво БМП Lynx

Це підтвердив виконавчий директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер німецькому виданню Handelsblatt.

"Ми виготовимо перший Lynx вже цього року", - сказав журналістам міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Водночас ані Камишін, ані Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва з огляду на питання безпеки.

Зазначається, що розроблений компанією Rheinmetall Lynx був уперше представлений у 2016 році. Бронемашина має модульну конструкцію й може бути оснащена різним озброєнням.

Lynx може використовуватися як бойова машина піхоти або як зенітний танк із гарматою калібру від 30 до 35 мм. Він також може бути озброєний 120-міліметровою танковою гарматою Leopard.