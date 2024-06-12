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Німецька Rheinmetall цьогоріч запустить в Україні виробництво БМП Lynx

12 червня, 2024 середа
14:57
Світ Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall в Україні розпочне виробництво бойових машин піхоти Lynx. Перші машини мають бути готові вже цього року

Зміст

Це підтвердив виконавчий директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер німецькому виданню Handelsblatt.

"Ми виготовимо перший Lynx вже цього року", - сказав журналістам міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Водночас ані Камишін, ані Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва з огляду на питання безпеки.

Зазначається, що розроблений компанією Rheinmetall Lynx був уперше представлений у 2016 році. Бронемашина має модульну конструкцію й може бути оснащена різним озброєнням.

Lynx може використовуватися як бойова машина піхоти або як зенітний танк із гарматою калібру від 30 до 35 мм. Він також може бути озброєний 120-міліметровою танковою гарматою Leopard.

  • В Україні також запрацював спільний виробничий цех Укроборонпрому і Rheinmetall: у ньому ремонтуватимуть, а надалі і вироблятимуть бронетехніку.
Теги:
Україна
військові
Німеччина
Технології
Війна з Росією
Економіка
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