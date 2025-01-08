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ЗСУ вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на Донеччині

Влад Дідусь
8 січня, 2025 середа
16:28
Війна з Росією ЗСУ

У середу, 8 січня, українські війська завдали вдалого удару по командному пункту російських терористів на тимчасово окупованій Донеччині

Зміст

Про це повідомляє Генштаб.

Під високоточний удар українських воїнів потрапив командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який розташований у місті Харцизьк Донецької області. 

"Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти ЗСУ та цивільного населення, зокрема жителів Курахового. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

  • 7 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по російських морпіхах у Курській області.
Теги:
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Росія
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