Шалена активність дронів та нерозірвані снаряди, - голова Часовоярської МВА Чаус розповів про ситуацію в місті та громаді

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація по місту стабільно складна, стабільно небезпечна. В місті на даний момент залишається близько 230 осіб, більшість із них - це люди похилого віку. Продовжуються бойові дії по території самої громади. Ворог використовує фактично весь свій наявний арсенал, це починаючи з авіації, закінчуючи мінометними обстрілами, все це летить по місту. І вже доволі тривалий час місто дуже і дуже пошкоджене, якщо м’яко сказати. Багато будівель отримали саме критичні ушкодження, але люди, дехто залишається, як я вже озвучив, близько 230 осіб залишаються в громаді. Життям це назвати важко, це фактично виживання, ми намагаємось допомагати, але з кожним днем це стає все складніше, тому що шалена активність дронів і доїхати до більшості з районів міста дуже важко і небезпечно. Та надалі допомагаємо хлібом, водою, паливними брикетами, але об’єми їх, скажімо так, суттєво зменшені. По-перше, не так багато людей, по-друге, можливості довезення всіх цих необхідних речей до самого міста", - сказав він.

Також Сергій Чаус зауважив, що окрім дронів, небезпеку становлять нерозірвані боєприпаси, які лежать на дорозі до міста.

"В першу чергу це активність FPV-дронів, які несуть основну небезпеку при під’їзді в місто, до міста і при поїздці по самому місту. Плюс додамо до активності дронів велику кількість боєприпасів, які, на жаль, залишились нерозірваними. Останнім часом, те, що ми спостерігаємо по дорозі до міста, це якраз подібного роду боєприпаси. Відповідно дороги, які до міста існують, вони просто небезпечні. Проїхати можна, але чого це коштує - це інше питання", - розповів він.

За його словами, росіяни полюють дронами як на авто, так і на цивільних. Так минулого тижня загинув літній чоловік, який їхав містом на велосипеді.

"Ворог полює не тільки за автотранспортом, у нас купа прикладів, коли FPVшки прилітають просто по цивільних, по людях, які їдуть на велосипедах. Крайній загиблий, який був у нас на тому тижні - це людина похилого віку, чоловік 48-го року народження. Він ніяк не міг бути схожим на військового, FPV-дрон по ньому відпрацював, ось вам невеликий приклад того, що відбувається в місті. Більшість використовує саме броньовану техніку, але всі ми розуміємо, що такої техніки, на жаль, вистачає не всім. Тому працюють різні авто, ну і головне, що трішечки допомагає в нашій ситуації, це РЕБи", - зазначив Сергій Чаус.