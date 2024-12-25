У Покровську залишаються 7,5 тис. людей, а в Часовому Яру - 249
У Покровську Донецької області станом на 25 грудня залишаються 7,5 тис. людей, водночас усіх дітей вивезено. У Часовому Яру залишаються 249 жителів
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.
"У Покровську зараз залишається 7,5 тис. людей, понад 3 тис. людей за тиждень виїхали. Дітей ми вивезли всіх - минулого тижня було 16 дітей, зараз дітей у місті Покровську немає", - розповів він.
Філашкін зауважив, що загалом в усіх населених пунктах Покровської громади залишаються 11 тис. жителів, серед них 27 дітей.
"У цьому напрямі працюємо, я думаю, ми сподіваємося, що найближчим часом ми всіх дітей вивеземо. В місті Покровську працюють іще деякі магазинчики, деякі банкомати ще залишаються працювати", - додав очільник ОВА.
За словами Філашкіна, росіяни перебувають близько за 3 км від Покровська.
Водночас у Часовому Яру Бахмутського району залишаються 249 людей.
"Міста Часів Яр майже не існує. 249 людей залишаються в підвальних приміщеннях. Жодного цілого будинку немає. Заїхати до людей можливості такої майже взагалі немає. Якщо двічі на тиждень виходить зранку заїхати, завести людям питну воду й гуманітарну допомогу, продуктові набори, це дуже добре. Найскладніша обстановка, місто майже повністю зруйноване, і люди звідти не виїжджають", - сказав Філашкін.
- 24 грудня повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поставив перед окупантами завдання забезпечити територіальні здобутки, а не захопити значні населені пункти.
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