ЗСУ завдали високоточного удару по ворожому командному пункту в окупованому Світлодарську

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Там також зазначили, що протягом цього тижня ЗСУ завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах на Донеччині.

"При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення", – додали в Генштабі.