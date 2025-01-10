ЗСУ завдали високоточного удару по ворожому командному пункту в окупованому Світлодарську
У п'ятницю, 10 січня, Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил РФ у тимчасово окупованому Світлодарську на Донеччині
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Там також зазначили, що протягом цього тижня ЗСУ завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах на Донеччині.
"При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення", – додали в Генштабі.
- У ніч проти 10 січня ракета "Нептун" і дрони СБУ атакували російський склад зберігання боєприпасів та дронів-розвідників у Ростовській області.
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