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Головна Культура Від російського удару в Полтаві загинула акторка Анастасія Кольвах

Від російського удару в Полтаві загинула акторка Анастасія Кольвах

Дар'я Тарасова
3 лютого, 2025 понедiлок
11:20
Культура

Унаслідок російського ракетного удару по Полтаві 1 лютого загинула акторка Театру сучасного діалогу, волонтерка та лекторка полтавського кіноклубу "Кінодвіж" Анастасія Кольвах

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Про це повідомили на сторінці театру у facebook.

1 лютого росіяни вдарили по Полтаві ракетою Х-22, влучивши у житловий будинок. У місті зруйновано під’їзд із 1-го по 5-й поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. Наразі відомо про 14 загиблих, серед них і акторка та волонтерка Анастасія Кольвах.

"1 лютого російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перформансів і постановок. Нашу Настю Кольвах.  Ми приносимо співчуття родині Насті, всім знайомим, друзям, колегам, які її знали. Сумуємо разом з вами", - повідомили в Театрі сучасного діалогу.

Фото: facebook/Театр сучасного діалогу

Також зазначається, що Анастасія була всебічно обдарована, працювала як у сфері культури, так і в IT.

Як уточнили в інтернет-виданні "Полтавщина", Кольвах була лекторкою полтавського кіноклубу "Кінодвіж".

Фото: facebook/Театр сучасного діалогу

"Волонтерка, піклувалася про тварин, зокрема кажанів і котів. Саме вона допомагала збирати 200 кажанів, які влетіли в одну з квартир. Висаджувала дерева з UAnimals. Учасниця письменницького клубу "Пишу зараз". Волонтерка Артпростора "Культура". Працювала проджект-менеджером в ІТ-компанії Web Help Agency", - пише видання.

Відомо, що хлопець Анастасії служить у Збройних Силах України.

  • Уночі та вранці 1 лютого росіяни атакували Україну ракетами й безпілотниками. Унаслідок влучань у Запоріжжі, Полтаві, Харкові, в Одеській та Сумській областях є жертви. Зокрема, в Полтаві серед загиблих та поранених є діти.
  • У суботу, 1 лютого, у Полтаві внаслідок російського удару загинула ціла сім'я — 37-річні чоловік Дмитро і дружина Олена та їхня 9-річна донька Софія Яворські.
  • Уже ввечері 2 лютого ДСНС повідомило, що серед 14 загиблих було ідентифіковано тіло дитини. Внаслідок ворожого удару загинуло троє дітей - 7, 9 та 12 років.


 

Теги:
Новини
Суспільство
Полтава
Війна з Росією
ракетний удар
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