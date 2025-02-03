Від російського удару в Полтаві загинула акторка Анастасія Кольвах
Унаслідок російського ракетного удару по Полтаві 1 лютого загинула акторка Театру сучасного діалогу, волонтерка та лекторка полтавського кіноклубу "Кінодвіж" Анастасія Кольвах
Про це повідомили на сторінці театру у facebook.
1 лютого росіяни вдарили по Полтаві ракетою Х-22, влучивши у житловий будинок. У місті зруйновано під’їзд із 1-го по 5-й поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. Наразі відомо про 14 загиблих, серед них і акторка та волонтерка Анастасія Кольвах.
"1 лютого російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перформансів і постановок. Нашу Настю Кольвах. Ми приносимо співчуття родині Насті, всім знайомим, друзям, колегам, які її знали. Сумуємо разом з вами", - повідомили в Театрі сучасного діалогу.
Фото: facebook/Театр сучасного діалогу
Також зазначається, що Анастасія була всебічно обдарована, працювала як у сфері культури, так і в IT.
Як уточнили в інтернет-виданні "Полтавщина", Кольвах була лекторкою полтавського кіноклубу "Кінодвіж".
Фото: facebook/Театр сучасного діалогу
"Волонтерка, піклувалася про тварин, зокрема кажанів і котів. Саме вона допомагала збирати 200 кажанів, які влетіли в одну з квартир. Висаджувала дерева з UAnimals. Учасниця письменницького клубу "Пишу зараз". Волонтерка Артпростора "Культура". Працювала проджект-менеджером в ІТ-компанії Web Help Agency", - пише видання.
Відомо, що хлопець Анастасії служить у Збройних Силах України.
- Уночі та вранці 1 лютого росіяни атакували Україну ракетами й безпілотниками. Унаслідок влучань у Запоріжжі, Полтаві, Харкові, в Одеській та Сумській областях є жертви. Зокрема, в Полтаві серед загиблих та поранених є діти.
- У суботу, 1 лютого, у Полтаві внаслідок російського удару загинула ціла сім'я — 37-річні чоловік Дмитро і дружина Олена та їхня 9-річна донька Софія Яворські.
- Уже ввечері 2 лютого ДСНС повідомило, що серед 14 загиблих було ідентифіковано тіло дитини. Внаслідок ворожого удару загинуло троє дітей - 7, 9 та 12 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.07
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.66
- Актуальне
- Важливе