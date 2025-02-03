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Огляд

У США обговорюють проведення виборів в Україні та як жителів Курська схиляють на український бік. Акценти світових ЗМІ 3 лютого

Ірина Запотічна
3 лютого, 2025 понедiлок
10:46
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань - чому та за яких умов американці наголошують на проведенні виборів в Україні та як українські військові взаємодіють із населенням Курщини

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 3 лютого. 

США хочуть, щоб Україна провела вибори після припинення вогню

Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: gettyimages

Reuters пише, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив в інтерв'ю, що українські президентські та парламентські вибори, зупинені під час війни з Росією, "потрібно провести".

Трамп і Келлог заявили, що вони працюють над планом посередництва угоди протягом перших кількох місяців роботи нової адміністрації, щоб покласти край повномасштабному вторгненню.

План Трампа все ще розробляється, і жодних політичних рішень не прийнято, але Келлог та інші посадовці Білого дому обговорювали останніми днями, як підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир'я з Росією, розповіли двоє людей, які знають про ці розмови, і колишній американський чиновник, поінформований про пропозицію щодо проведення виборів.

Офіційні особи Трампа також обговорюють, чи варто наполягати на початковому припиненні вогню, перш ніж намагатися досягти більш сталої угоди. Якби в Україні відбулися президентські вибори, переможець міг би бути відповідальним за переговори щодо довгострокового пакту з Москвою, сказали у коментарі виданню анонімні посадовці.

Раніше Вашингтон порушував питання про вибори перед високопосадовцями в офісі Зеленського у 2023 і 2024 роках під час адміністрації Байдена. Зокрема, представники Державного департаменту та Білого дому сказали своїм українським колегам, що вибори мають вирішальне значення для дотримання міжнародних і демократичних норм. 

Даючи коментар Reuters, колишній західний чиновник висловив занепокоєння з приводу поштовхів США до виборів, заявивши, що скасування воєнного стану може дозволити мобілізованим солдатам залишити армію, спровокувати відтік твердої валюти та спонукати велику кількість чоловіків призовного віку тікати за кордон.

Інші колишні чиновники США кажуть, що вони скептично налаштовані щодо того, що мирна угода може бути досягнута в найближчі місяці або що вибори відбудуться у 2025 році, особливо тому, що обидві сторони, схоже, не мають розбіжностей щодо того, як почати офіційні переговори.

Як у Курську українці намагаються вплинути на свідомість росіян

The Washington Post розповідає, як українські військові, які носять уніформу, але працюють без зброї, відвідують місцевих жителів у Курську, щоб допомогти доставити їжу та медичну допомогу — і спробувати переконати їх відмовитися від своєї давньої вірності президенту Росії Володимиру Путіну.

Журналісти зазначають - Росія доклала чимало зусиль, щоб приховати від своїх громадян реалії війни в Україні. Але поки українці в Курській області намагаються розплутати десятиліття глибоко вкоріненої російської пропаганди, вони також ретельно розгортають свою власну.

"Їхня тактика - як сподівається Україна, зміцнить довіру до своїх військ серед росіян і спростує твердження про жорстоке поводження з місцевими жителями в Курську, - застосовується серед населення, яке в основному складається з радянських пенсіонерів та інших людей, які не захотіли або не змогли втекти від несподіваного нападу українських військ у серпні. Вони відрізані від більшості засобів зв'язку, не мають телефонної мережі та електрики, і українські військові, яких вони бачать, є їхнім єдиним зв'язком із зовнішнім світом", - пише видання.

"Ми сіємо зерна правди в їхніх головах, які, я впевнений, колись проростуть", — сказав полковник, який очолює військовий підрозділ TRO Media Олексій Дмитрашківський. 

У перші тижні після призначення в серпні полковник їздив разом з українськими військовими медиками, щоб лікувати цивільних осіб, які потребували допомоги, і шукати місцевих жителів для контактів з українськими військовими.

Через те, що місцевий зв’язок для жителів відключений, а його номер телефону є загальнодоступним в Інтернеті, він отримав тисячі дзвінків і повідомлень від сімей з Росії та за кордоном з проханням допомогти їхнім близьким або принаймні надіслати докази того, що вони живі. 

Росіян, які залежать від українських військ в їжі, воді та медикаментах, не примушують зніматися на відео або дивитися відзнятий матеріал в обмін на послуги - але їх намагаються змусити вислухати українську версію війни.

Теги:
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Україна
вибори президента
військові
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
Курськ
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