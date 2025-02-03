Харків'ян попереджають про небезпечні особливості безпілотників "Молния", - депутатка облради Куц

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Харків вже звик, якщо можна так сказати, до постійних обстрілів. Звісно, безпілотники літали й цієї ночі. Минула доба, 2 лютого, була позначена прильотами й по Харкову, і по області. У Слобідському районі довго гасили пожежу, було уражене велике цивільне підприємство. Також були прильоти й у передмісті Харкова, у Люботині пошкоджено 10 будинків. В містечку Борова прилетіло по фізкультурному комплексу, без жертв. Росіяни обстріляли й Золочівську громаду, яка ближче до кордону з РФ. Тобто ворог нас у спокою не полишає ", - зауважила депутатка облради.

За її словами, зараз в основному прильоти по Харкову та області здійснюються безпілотниками "Молния".

"Харків'ян попереджають, що БПЛА "Молния" небезпечні тим, що начинені металевими кульками. Пояснюють містянам, - якщо чуєте звук цього безпілотника чи бачите його, то ховайтеся хоч за якийсь предмет, бо ті кульки "прошивають" людину. Тому потрібно ховатися за якусь стіну чи автомобіль", - резюмувала Галина Куц.