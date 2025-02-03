Харків'ян попереджають про небезпечні особливості безпілотників "Молния", - депутатка облради Куц
Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, зазначила, що частіше Харків та область атакують БПЛА "Молния", які містять усередині металеві кульки, тому людям радять ховатися за якісь об'єкти
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Харків вже звик, якщо можна так сказати, до постійних обстрілів. Звісно, безпілотники літали й цієї ночі. Минула доба, 2 лютого, була позначена прильотами й по Харкову, і по області. У Слобідському районі довго гасили пожежу, було уражене велике цивільне підприємство. Також були прильоти й у передмісті Харкова, у Люботині пошкоджено 10 будинків. В містечку Борова прилетіло по фізкультурному комплексу, без жертв. Росіяни обстріляли й Золочівську громаду, яка ближче до кордону з РФ. Тобто ворог нас у спокою не полишає ", - зауважила депутатка облради.
За її словами, зараз в основному прильоти по Харкову та області здійснюються безпілотниками "Молния".
"Харків'ян попереджають, що БПЛА "Молния" небезпечні тим, що начинені металевими кульками. Пояснюють містянам, - якщо чуєте звук цього безпілотника чи бачите його, то ховайтеся хоч за якийсь предмет, бо ті кульки "прошивають" людину. Тому потрібно ховатися за якусь стіну чи автомобіль", - резюмувала Галина Куц.
- 30 січня армія РФ завдала удару по приватному сектору Харкова дроном "Молния", внаслідок чого постраждала одна людина.
- 2 лютого російські окупаційні війська обстріляли безпілотниками місто Люботин Харківської області. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє цивільних.
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