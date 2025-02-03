Сили ППО за ніч знищили 38 ворожих БПЛА, ще 25 не досягли цілей

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:00 2 лютого російські окупанти випустили по Україні 71 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, а також з території Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили 38 ударних БПЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Крім того, ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, не призвівши до негативних наслідків.