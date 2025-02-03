Сили ППО за ніч знищили 38 ворожих БПЛА, ще 25 не досягли цілей
У ніч проти понеділка, 3 лютого, сили протиповітряної оборони знищили 38 безпілотників, запущених росіянами для удару по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 19:00 2 лютого російські окупанти випустили по Україні 71 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, а також з території Криму.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили 38 ударних БПЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Крім того, ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, не призвівши до негативних наслідків.
- Водночас внаслідок ворожої атаки вночі 3 лютого постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина. На Київщині через уламки дронів пошкоджено гараж і підвал. Детальніше про наслідки нічної атаки читайте за посиланням.
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