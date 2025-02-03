В Антонівці на Херсонщині через атаку дрона поранено 50-річну жінку
Російські окупанти атакували Антонівку з дрона на світанку в понеділок, 3 лютого
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Унаслідок удару після шостої години ранку поранено 50-річну жінку. У неї контузія, мінно-вибухова травма й осколкові поранення обличчя, шиї та грудної клітки.
Жінка перебуває в лікарні, де її дообстежують.
За інформацією ОВА, минулої доби, від 06:00 неділі, 2 лютого, до 06:00 понеділка, 3 лютого, під ворожим вогнем та авіаударами опинилася низка населених пунктів області: Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Микільське, Шляхове, Садове, Антонівка, Придніпровське, Томина Балка, Зеленівка, Чайкине, Нововоронцовка, Архангельське, Велетенське, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новодмитрівка, Ольгівка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.
Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі. Також ударів зазнали житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти поруйнували газопроводи, господарські споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.
Через російську агресію минулої доби на Херсонщині загинула людина, ще 13 дістали поранення, серед них – 2 дитини.
- У ніч проти понеділка, 3 лютого, сили протиповітряної оборони знищили 38 безпілотників, запущених росіянами для удару по території України
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