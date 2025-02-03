"Насильство щодо військових неприпустиме": Сирський назвав ганебними напади на працівників ТЦК

Про це він написав у себе в соцмережах.

Сирський наголосив, що насильство щодо військовослужбовців є неприпустимим. Він додав, що розраховує на "повне і всебічне" розслідування цих злочинів.

Головнокомандувач також розповів, що після нещодавніх нападів один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані, а стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді, - стабільний, він зазнав легких поранень.

"У ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Утім, загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців", - підкреслив головком.

Напади на ТЦК: що відомо

1 лютого у ТЦК та СП Рівного стався вибух, унаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. За неофіційними даними, хтось проніс вибухівку в приміщення ТЦК й активував її.

Того ж дня на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці. Правоохоронці оголосили підозри у вбивстві військовослужбовця двом чоловікам – жителям Лубен та Полтави.

Ввечері 2 лютого у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунав вибух біля будівлі місцевого ТЦК та СП. Унаслідок інциденту поранення зазнав чоловік.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що операціями проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури ГРУ та ФСБ РФ. А командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військових ТЦК і звернувся до влади із закликом до жорсткої реакції.

