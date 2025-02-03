У низці регіонів запровадили аварійні відключення світла
Уранці понеділка, 3 лютого, у дев'яти областях України ввели аварійні відключення світла
Відповідне розпорядження дало Укренерго.
Так, із 08:30 3 лютого аварійні відключення почали діяти у Сумській області.
У Полтавській області введено першу і другу черги графіків аварійних відключень з 08:25.
Крім того, екстрені відключення запровадили й у Кіровоградській області. Причиною застосування графіків називають перевантаження в мережі.
Згодом ДТЕК повідомила про запровадження екстрених обмежень також у Дніпропетровській і Донецькій областях. До того ж у Слов'янську, Краматорську, Дружківці і Костянтинівці на Донеччині попередили про можливе скорочення водопостачання. Зранку фахівці розпочали ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону.
Також аварійні відключення застосували й у Харківській, Запорізькій, частково у Черкаській та Київській областях.
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