У низці регіонів запровадили аварійні відключення світла

Відповідне розпорядження дало Укренерго.

Так, із 08:30 3 лютого аварійні відключення почали діяти у Сумській області.

У Полтавській області введено першу і другу черги графіків аварійних відключень з 08:25.

Крім того, екстрені відключення запровадили й у Кіровоградській області. Причиною застосування графіків називають перевантаження в мережі.

Згодом ДТЕК повідомила про запровадження екстрених обмежень також у Дніпропетровській і Донецькій областях. До того ж у Слов'янську, Краматорську, Дружківці і Костянтинівці на Донеччині попередили про можливе скорочення водопостачання. Зранку фахівці розпочали ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону.

Також аварійні відключення застосували й у Харківській, Запорізькій, частково у Черкаській та Київській областях.