В ЄС пообіцяли "тверду відповідь" США на можливі митні тарифи
На тлі запровадження США мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, у Європейському Союзі заявили, що дадуть "тверду відповідь", якщо Штати введуть митні тарифи на європейські товари
Про це пише Euronews.
У Європейському Союзі висловили жаль через мита США на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Водночас речник Єврокомісії зазначив, що наразі в ЄС не знають, чи запровадять США додаткові мита на європейську продукцію.
"Наші торгові та інвестиційні відносини зі США є найважливішими у світі. Ставки високі. Ми обидва повинні прагнути зміцнити ці відносини", - сказав він.
За словами представника ЄС, відкриті ринки та повага до правил міжнародної торгівлі необхідні для сильного та сталого економічного зростання. Він запевнив, що ЄС "твердо відповідатиме" будь-якому торговому партнеру, який "несправедливо або довільно накладає мита на товари ЄС".
Раніше Єврокомісія заявляла, що митні заходи збільшують витрати бізнесу, а також завдають шкоди працівникам і споживачам.
"Мита створюють непотрібні економічні збої та сприяють інфляції. Вони завдають шкоди всім сторонам", - підкреслили у вищому виконавчому органі ЄС.
- Нагадаємо, з 1 лютого США запровадили мита на товари з Мексики, Канади та Китаю. У відповідь на це Канада оголосила про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів, Китай оскаржить рішення у Світовій організації торгівлі та вживе "контрзаходів", а президентка Мексики розпорядилася запровадити 25% податку на всі товари, що надходять з країни.
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