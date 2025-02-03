В ЄС пообіцяли "тверду відповідь" США на можливі митні тарифи

Про це пише Euronews.

У Європейському Союзі висловили жаль через мита США на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Водночас речник Єврокомісії зазначив, що наразі в ЄС не знають, чи запровадять США додаткові мита на європейську продукцію.

"Наші торгові та інвестиційні відносини зі США є найважливішими у світі. Ставки високі. Ми обидва повинні прагнути зміцнити ці відносини", - сказав він.

За словами представника ЄС, відкриті ринки та повага до правил міжнародної торгівлі необхідні для сильного та сталого економічного зростання. Він запевнив, що ЄС "твердо відповідатиме" будь-якому торговому партнеру, який "несправедливо або довільно накладає мита на товари ЄС".

Раніше Єврокомісія заявляла, що митні заходи збільшують витрати бізнесу, а також завдають шкоди працівникам і споживачам.

"Мита створюють непотрібні економічні збої та сприяють інфляції. Вони завдають шкоди всім сторонам", - підкреслили у вищому виконавчому органі ЄС.