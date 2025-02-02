Китай оскаржить у СОТ 10% мито на імпорт, запроваджене адміністрацією Трампа
Міністерство фінансів і торгівлі Китаю засудило запровадження адміністрацією Трампа 10% мита на імпорт з країни до США. Пекін оскаржить рішення у Світовій організації торгівлі та вживе "контрзаходів"
Про це повідомляє Reuters.
Китай планує оскаржити мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом, у Світовій організації торгівлі та вжити невизначених "контрзаходів" у відповідь на тариф, що набуде чинності у вівторок, 4 лютого, повідомили у міністерстві фінансів і торгівлі КНР.
Там заявили, що крок Трампа "серйозно порушує" правила міжнародної торгівлі, закликавши США "брати участь у відвертому діалозі та зміцнювати співпрацю".
Найгостріший протест Китаю в неділю стосувався фентанілу, сфери, де адміністрація попередника Трампа, Джо Байдена, також закликала Пекін розправитися з поставками виготовлених у Китаї хімічних речовин-прекурсорів, необхідних для виробництва препарату.
"Фентаніл - це проблема Америки. Китайська сторона здійснила широку антинаркотичну співпрацю зі Сполученими Штатами і досягла значних результатів", - заявили в МЗС Китаю.
- Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що з 1 лютого США введуть мита на товари з Мексики, Канади та Китаю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе