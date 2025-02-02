Китай оскаржить у СОТ 10% мито на імпорт, запроваджене адміністрацією Трампа

Про це повідомляє Reuters.

Китай планує оскаржити мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом, у Світовій організації торгівлі та вжити невизначених "контрзаходів" у відповідь на тариф, що набуде чинності у вівторок, 4 лютого, повідомили у міністерстві фінансів і торгівлі КНР.

Там заявили, що крок Трампа "серйозно порушує" правила міжнародної торгівлі, закликавши США "брати участь у відвертому діалозі та зміцнювати співпрацю".

Найгостріший протест Китаю в неділю стосувався фентанілу, сфери, де адміністрація попередника Трампа, Джо Байдена, також закликала Пекін розправитися з поставками виготовлених у Китаї хімічних речовин-прекурсорів, необхідних для виробництва препарату.

"Фентаніл - це проблема Америки. Китайська сторона здійснила широку антинаркотичну співпрацю зі Сполученими Штатами і досягла значних результатів", - заявили в МЗС Китаю.