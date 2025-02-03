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Не лише техніка: як бізнес підтримує армію та родини загиблих воїнів

Юлія Юліна
3 лютого, 2025 понедiлок
09:20
Війна з Росією

Масштабна передача військової допомоги 6 підрозділам ЗСУ від авіакомпанії "Українські вертольоти" на 6,5 млн грн: компанія передала 128-му батальйону 112-ї бригади ТРО міста Києва РЕБ, зарядні станції та прилади нічного бачення

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Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

"Ми ці пристрої не раз використовували, знаємо функціонал. Це перевірені варіанти, тож ми на них і зробили запити. Вони допомагають мені з 2022 року. А 2024 рік досить плідно пройшов, тому що це була допомога в купівлі автомобілів і РЕБа. Це була допомога в купівлі будь-яких інших елементів, які були нам потрібні", - розповів журналістам командир батальйону Олексій Ткач.

45 дронів, генератор і три комплекти мобільних систем створення електромагнітних перешкод поїдуть в інші п’ять бригад, які працюють по всій лінії фронту. У кожного підрозділу свої запити, тож і подарунки - різні. Загальний кошторис передачі склав 6,5 млн грн.

Загалом ПрАТ "Авіакомпанія "Українські вертольоти" щільно залучена в допомогу військовим, адже 66 співробітників пішли захищати небо та землю України. За роки повномасштабного вторгнення "Українські вертольоти" закрили запитів на 167 млн грн. Але це лише частина благодійної роботи. 

"Коли ми спілкуємося з військовими, то чуємо від них одне: "Будь ласка, опікуйтеся нашими сім'ями, сім'ями наших загиблих побратимів, їхніми дітьми". Зараз ми допомагаємо не тільки своїм дітям, дітям наших співробітників, а й узагалі дітям. Перед початком навчального року ми зібрали понад тисячу дітей-сиріт та організували для них святкові дні", – зазначив голова ради директорів компанії Володимир Ткаченко.

За його словами, авіакомпанія взяла під своє крило 18 дітей, чиї батьки загинули через бойові дії, і просить суспільство долучатися до ініціатив із допомоги маленьким українцям.

"Ми не зможемо це зробити самі, тому закликаємо небайдужих директорів, власників підприємств приєднатися до нашої ініціативи… Нам не потрібні гроші, тим паче чужі. Нам потрібно, щоб наші однодумці, наші колеги взяли, скільки можуть, дітей і виконували свої обов'язки щодо їхнього опікунства", – сказав Володимир Ткаченко.

В авіакомпанії підсумовують: допомога фронту та підтримка родин захисників – це внесок у спільну перемогу. І саме єдність, турбота про військових і їхні сім’ї роблять Україну ще сильнішою.

Теги:
Відео
Новини
Україна
бізнес
ЗСУ
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