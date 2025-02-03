У січні Сили оборони уразили 9 нафтових об'єктів у Росії
За перший місяць 2025 року українські військові завдали ударів по дев'яти нафтових об'єктах на території Росії
Про це інформує СтратКом ЗСУ.
Так, лише за минулий місяць під атакою Сил оборони України двічі опинялася нафтобаза "Ліскінська" Воронезької області РФ - 16 і 21 січня.
Уже 8 січня українські дрони атакували нафтобазу в Енгельсі. 18 січня було уражено одразу дві російські нафтобази - в Людоніво та "8 марта" у Тульській області.
Смоленський авіазавод потрапив під атаку 21 січня, а завод "Кремній Ел" у Брянську - 24 січня. Також 24 і 26 січня дрони вдарили по Рязанській нафтопереробній компанії.
Наприкінці місяці, 29 і 31 січня, Сили оборони уразили НПЗ у Косово та нафтобазу у Волгограді відповідно.
"Сили оборони працюють! Без нафти та нафтових грошей ворогу важче обслуговувати своє військо", - додали у ЗСУ.
- Тим часом уже вночі 3 лютого жителі російського Волгограда повідомили про вибухи біля нафтопереробного заводу, що належить "Лукойлу". Під атакою дронів опинився і газопереробний завод під Астраханню.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.08
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.99
- Актуальне
- Важливе