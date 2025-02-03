У січні Сили оборони уразили 9 нафтових об'єктів у Росії

Про це інформує СтратКом ЗСУ.

Так, лише за минулий місяць під атакою Сил оборони України двічі опинялася нафтобаза "Ліскінська" Воронезької області РФ - 16 і 21 січня.

Уже 8 січня українські дрони атакували нафтобазу в Енгельсі. 18 січня було уражено одразу дві російські нафтобази - в Людоніво та "8 марта" у Тульській області.

Смоленський авіазавод потрапив під атаку 21 січня, а завод "Кремній Ел" у Брянську - 24 січня. Також 24 і 26 січня дрони вдарили по Рязанській нафтопереробній компанії.

Наприкінці місяці, 29 і 31 січня, Сили оборони уразили НПЗ у Косово та нафтобазу у Волгограді відповідно.

"Сили оборони працюють! Без нафти та нафтових грошей ворогу важче обслуговувати своє військо", - додали у ЗСУ.