Французького режисера Крістофа Руджію визнали винним у сексуальному насильстві над неповнолітньою, але не посадили до в'язниці

Про це пише The Guardian.

60-річний французький режисер Крістоф Руджіа отримав чотири роки позбавлення волі - два умовно та два під домашнім арештом з необхідністю носіння електронного браслета. Адель Енель, якій зараз 35 років, була однією з перших провідних акторок, які звинуватили кіноіндустрію Франції в тому, що вона заплющує очі на сексуальне насильство.

Дворазова лауреатка премії "Сезар" та низки інших кінонагород Адель Енель звинуватила Руджію в тому, що він "постійно вчиняв сексуальні домагання" під час і після зйомок його фільму "Дияволи" 2002 року, в якому вона зіграла дівчину з аутизмом. Акторка повідомила, що Руджіа неодноразово торкався її неналежним чином.

Енель заявила, що після зйомок фільму "Дияволи" почувалася винною та думала про самогубство.

Руджіа сказав суду, що розуміє, що зйомки були "болісними" для акторки, але звинуватив її у створенні "паралельного всесвіту" щодо насильства. Інші члени знімальної групи, які працювали над фільмом, описали поведінку режисера щодо Енель як "насильницьку" та "недоречну".

Після винесення вироку адвокат Руджії Фанні Коллін заявила, що буде оскаржувати рішення суду. Суд також зобов’язав режисера виплатити Енель 15 тис. євро компенсації збитків і 20 тис. євро за роки психотерапії, яку їй довелося пройти в результаті насильства.

У 2020 році Енель увірвалася на церемонію вручення премії "Сезар" у Парижі з криками "Ганьба!" після того, як режисер Роман Поланскі, який досі перебуває у розшуку в США за зґвалтування 13-річної дівчинки в 1977 році, був визнаний найкращим режисером за його фільм "Офіцер і шпигун".

У травні 2023 року Енель оголосила, що завершує кар’єру в кіно, звинувативши індустрію у "повсюдній співучасті" з сексуальними насильниками.

