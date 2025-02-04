Нова влада Сирії домовляється з Ердоганом про спільну оборону, навчання та турецькі авіабази в країні
У вівторок, 4 лютого, перехідний президент Сирії Ахмед аш-Шараа і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінуться в Анкарі, щоб обговорити питання спільної оборони, включаючи створення турецьких авіабаз в центральній Сирії і підготовку нової сирійської армії
Про це інформує Reuters.
Як зазначили у виданні, Туреччина прагне зайняти центральну роль у формуванні нової Сирії, особливо після того, як Іран, який був головним союзником Асада, втратив свій вплив у регіоні.
У заяві директора з питань комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна підкреслюється, що лідери обговорять останні події в Сирії, зосередившись на можливих спільних кроках для відновлення економіки і забезпечення стабільності.
Згідно з угодою, Туреччина має намір створити нові військово-повітряні бази в центральній частині Сирії, контролювати сирійський повітряний простір для військових цілей та брати активну участь у підготовці нових військових підрозділів.
Також йдеться про можливість зведення двох турецьких баз у пустельному регіоні Бадія в центральній Сирії.
За прогнозами представників регіональної розвідки, нові турецькі бази дадуть можливість захистити повітряний простір Сирії від можливих атак.
- 29 січня фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили.
- Пізніше стало відомо, що Турецька Республіка долучиться до реструктуризації збройних сил Сирії. З цієї метою турецька військова делегація з Анкари провела перемовини у Дамаску.
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