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Нова влада Сирії домовляється з Ердоганом про спільну оборону, навчання та турецькі авіабази в країні

Марія Науменко
4 лютого, 2025 вiвторок
13:33
Світ

У вівторок, 4 лютого, перехідний президент Сирії Ахмед аш-Шараа і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінуться в Анкарі, щоб обговорити питання спільної оборони, включаючи створення турецьких авіабаз в центральній Сирії і підготовку нової сирійської армії

Зміст

Про це інформує Reuters.

Як зазначили у виданні, Туреччина прагне зайняти центральну роль у формуванні нової Сирії, особливо після того, як Іран, який був головним союзником Асада, втратив свій вплив у регіоні.

У заяві директора з питань комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна підкреслюється, що лідери обговорять останні події в Сирії, зосередившись на можливих спільних кроках для відновлення економіки і забезпечення стабільності.

Згідно з угодою, Туреччина має намір створити нові військово-повітряні бази в центральній частині Сирії, контролювати сирійський повітряний простір для військових цілей та брати активну участь у підготовці нових військових підрозділів.

Також йдеться про можливість зведення двох турецьких баз у пустельному регіоні Бадія в центральній Сирії. 

За прогнозами представників регіональної розвідки, нові турецькі бази дадуть можливість захистити повітряний простір Сирії від можливих атак.

  • 29 січня фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили.
  • Пізніше стало відомо, що Турецька Республіка долучиться до реструктуризації збройних сил Сирії. З цієї метою турецька військова делегація з Анкари провела перемовини у Дамаску.
Теги:
Новини
політика
Сирія
Туреччина
Близький Схід
війна у Сирії
Військові новини
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