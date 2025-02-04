Нова влада Сирії домовляється з Ердоганом про спільну оборону, навчання та турецькі авіабази в країні

Про це інформує Reuters.

Як зазначили у виданні, Туреччина прагне зайняти центральну роль у формуванні нової Сирії, особливо після того, як Іран, який був головним союзником Асада, втратив свій вплив у регіоні.

У заяві директора з питань комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна підкреслюється, що лідери обговорять останні події в Сирії, зосередившись на можливих спільних кроках для відновлення економіки і забезпечення стабільності.

Згідно з угодою, Туреччина має намір створити нові військово-повітряні бази в центральній частині Сирії, контролювати сирійський повітряний простір для військових цілей та брати активну участь у підготовці нових військових підрозділів.

Також йдеться про можливість зведення двох турецьких баз у пустельному регіоні Бадія в центральній Сирії.

За прогнозами представників регіональної розвідки, нові турецькі бази дадуть можливість захистити повітряний простір Сирії від можливих атак.