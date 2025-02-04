Верховна Рада вперше в історії України відкрила 13-ту сесію

Про це з Верховної Ради повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Будемо закривати 12-ту і вперше в історії України відкривати 13-ту сесію Верховної Ради України. Шановні народні депутати, відповідно до Конституції України, регламенту ВРУ, постанови про деякі питання організації ВРУ дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану, сьогодні завершується робота 12-ї сесії ВРУ дев'ятого скликання", - заявив Стефанчук.

За його словами, відповідно до першої частини статті 26 регламенту ВРУ перед відкриттям пленарного засідання 13-ї сесії ВР дев'ятого скликання, депутатам необхідно здійснити реєстрацію за допомогою електронної системи.

У залі зареєструвались 226 нардепів.