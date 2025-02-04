Верховна Рада вперше в історії України відкрила 13-ту сесію
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у вівторок, 4 лютого, заявив, що у ВР вперше в історії України стартувала 13-та сесія
Про це з Верховної Ради повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Будемо закривати 12-ту і вперше в історії України відкривати 13-ту сесію Верховної Ради України. Шановні народні депутати, відповідно до Конституції України, регламенту ВРУ, постанови про деякі питання організації ВРУ дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану, сьогодні завершується робота 12-ї сесії ВРУ дев'ятого скликання", - заявив Стефанчук.
За його словами, відповідно до першої частини статті 26 регламенту ВРУ перед відкриттям пленарного засідання 13-ї сесії ВР дев'ятого скликання, депутатам необхідно здійснити реєстрацію за допомогою електронної системи.
У залі зареєструвались 226 нардепів.
- 12 сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочала роботу 3 вересня 2024 року.
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