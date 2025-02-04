ВР проголосувала за ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Британією щодо кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей
У вівторок, 4 лютого, Верховна Рада проголосувала за ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Британією щодо кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
"ВР підтримала ратифікацію Рамкової угоди між урядами України й Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей. Мова про кредит на 2 млрд на сферу оборони й інвестиції у сфері безпеки", - написала Геращенко.
За законопроєкт №0300 проголосував 281 депутат.
За даними Міноборони, рамкова угода передбачає, зокрема, надання кредиту на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України.
Метою угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО.
- Міністри оборони України та Великої Британії Рустем Умєров і Джон Гілі 19 липня 2024 року підписали угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.04
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе