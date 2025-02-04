ВР проголосувала за ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Британією щодо кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

"ВР підтримала ратифікацію Рамкової угоди між урядами України й Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей. Мова про кредит на 2 млрд на сферу оборони й інвестиції у сфері безпеки", - написала Геращенко.

За законопроєкт №0300 проголосував 281 депутат.

За даними Міноборони, рамкова угода передбачає, зокрема, надання кредиту на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України.

Метою угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО.