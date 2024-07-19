Україна підписала з Британією кредитну угоду на 2 млрд фунтів для фінансування оборонних потреб

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що рамкова угода передбачає, зокрема, надання кредиту на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України.

Метою угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО.

"За умовами рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все - у сфері протиповітряної оборони", - наголосив Умєров.

Кредит надається на 15 років з можливістю продовження та за вигідною відсотковою ставкою.

Як підкреслив очільник Міноборони України, ця угода є одним з ключових елементів нашої стратегії з посилення обороноздатності країни. Ми вдячні британським партнерам за їхню підтримку і впевнені, що це партнерство допоможе нам у забезпеченні безпеки та миру в Україні.

Повідомляється, що контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюватиметься спільною комісією, що включатиме представників обох урядів, для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансів.