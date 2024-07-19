Зеленський обговорив зі Стармером ситуацію на фронті та потреби України в далекобійній зброї

Про це Зеленський написав у соцмережах.

За його словами, серед головних тем обговорення з британським прем'єром були ситуація на фронті та необхідність далекобійної зброї.

"Поінформував про затвердження Стратегії морської безпеки України. Будемо й надалі працювати разом над зміцненням нашої морської коаліції", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна завжди буде вдячна Великій Британії "за підтримку нашої незалежності та життя наших людей".

Крім того, як повідомили в ОП, Зеленський та Стармер обговорили додаткову підтримку оборонної промисловості України та перспективи спільного виробництва військової техніки. Окрему увагу приділили підготовці угоди про Сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Також премʼєр-міністр прийняв запрошення президента відвідати Україну з візитом.