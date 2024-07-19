Зеленський обговорив зі Стармером ситуацію на фронті та потреби України в далекобійній зброї
У межах візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський 19 липня зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером і обговорив низку важливих питань
Про це Зеленський написав у соцмережах.
За його словами, серед головних тем обговорення з британським прем'єром були ситуація на фронті та необхідність далекобійної зброї.
"Поінформував про затвердження Стратегії морської безпеки України. Будемо й надалі працювати разом над зміцненням нашої морської коаліції", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Україна завжди буде вдячна Великій Британії "за підтримку нашої незалежності та життя наших людей".
Крім того, як повідомили в ОП, Зеленський та Стармер обговорили додаткову підтримку оборонної промисловості України та перспективи спільного виробництва військової техніки. Окрему увагу приділили підготовці угоди про Сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.
Також премʼєр-міністр прийняв запрошення президента відвідати Україну з візитом.
- Нагадаємо, президент Зеленський 18 липня прибув до Великої Британії для участі у саміті Європейської політичної спільноти, де наголосив на важливості протиповітряної оборони України. Він зустрівся з прем'єром Іспанії Педро Санчесом, президентом Сербії Александром Вучичем та прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.
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