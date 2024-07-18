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Зеленський прибув до Великої Британії: в аеропорту президента зустрів Залужний

18 липня, 2024 четвер
12:22
Світ

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, прибув до Великої Британії для участі в саміті Європейської політичної спільноти та підписання нових безпекових угод

Зміст

Про це президент повідомив у Telegram.

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, де країни європейського простору вчетверте збираються, щоб обговорити спільні теми та виклики.

Окрім того, президент зустрінеться з королем Британії Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями та керівниками оборонних компаній для того, щоб обговорити відносини України та Великої Британії.

"Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", - додав Зеленський.

В аеропорту Володимира Зеленського зустрів Валерій Залужний, який з 11 липня офіційно розпочав виконувати обовʼязки надзвичайного повноважного посла у Великій Британії.

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України й призначив на його місце Олександра Сирського.

  • Раніше The Guardian писав, що Володимир Зеленський цього тижня планує здійснити візити до Великої Британії та Ірландії.
Теги:
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
Велика Британiя
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