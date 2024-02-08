Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Зеленський зустрівся із Залужним: говорили про оновлення керівництва ЗСУ

Зеленський зустрівся із Залужним: говорили про оновлення керівництва ЗСУ

8 лютого, 2024 четвер
18:12
Новини Володимир Зеленський і Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з президентом Україні Володимиром Зеленським

Про це написали у телеграмі Володимир Зеленський і Валерій Залужний

"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", - написав Володимир Зеленський.

Валерій Залужний написав, що розмова з Верховним Головнокомандувачем була "важлива та серйозна".

"Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх", - додав Залужний.

Він також зауважив, що завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому "всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом".

У повідомленнях президента та головнокомандувача ЗСУ прямо не вказано, що йдеться про відставку Залужного. Офіційного указу про відставку Валерія Залужного станом на 18:20 на сайті Офісу президента України також не було. 

Новина доповнюється...

Теги:
Читайте також:
Щасливі стосунки
7 лютого, 2024 середа
Яка оптимальна різниця у віці партнерів для побудови щасливих стосунків
Радбез ООН
7 лютого, 2024 середа
"Він може просто стати перед дзеркалом": Україна відповіла представнику РФ, хто винний у кровопролитті
Андрій Єрмак
6 лютого, 2024 вiвторок
Єрмак поширив у телеграмі пісню переможниць Нацвідбору Євробачення-2024, його звинуватили в піратстві
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.45
    Продаж 41.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
8 лютого
18:19
На фото: Раміна Есхакзай
Блогерка Раміна заявила, що готова всиновити дитину 5-6 років
18:15
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
"Хабарництво та знущання з людей", - нардеп Гончаренко про корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
18:14
Біля Берислава на Херсонщині в палаючому авто виявили двох загиблих: імовірно, влучив БПЛА
18:04
OPINION
Віктор Шлінчак
Казус Дюранті. Такер Карлсон і голосування у Сенаті за допомогу Україні
17:55
малюнок, діти
В ООН закликали Росію надати інформацію про кількість депортованих з України дітей та їхнє місцеперебування
17:44
перетин кордону, черги на кордоні
Послуга єЧерга стане доступною для автобусів на всіх пунктах пропуску з ЄС і Молдовою
17:39
олімпійські медалі Париж 2024
Медалі призерів Олімпіади й Паралімпіади 2024 міститимуть елемент з металу Ейфелевої вежі
17:36
На фото: Юлія Верба та Дмитро Варварук
Блогер Варварук прокоментував створення з Вербою українського каверу на трек російського лейбла
17:35
Оновлено
Такер Карлсон
У США та ЄС відреагували на ймовірне інтерв'ю пропагандиста Карлсона з Путіним
17:31
Ексклюзив
Європарламент
Європарламент ухвалив резолюцію "Рашагейт", яка є розчаруванням, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
17:29
Ексклюзив
Є проблеми в ідентифікації ракети "Циркон": Defence Express про атаку РФ 7 лютого
17:04
Заповіднику "Києво-Печерська лавра" надали в постійне користування земельні ділянки на майже 32 га
16:35
діти, війна
Окупанти планують відкрити військовий клуб "Воїн" на базі дитячого табору, - Спротив
16:29
Оновлено
Борис Надєждін
Надєждіна не зареєстрували кандидатом у президенти РФ. У ЄС відреагували
16:25
Alyona Alyona та Jerry Heil
Євробачення-2024: переможниці Нацвідбору Alyona Alyona та Jerry Heil підписали договір із Cуспільним
16:25
Майкл Метісон
Шотландський міністр подав у відставку через рахунок за роумінг на робочому iPad
16:00
OPINION
Петро Шуклінов
Чому ми маємо витрачати кошти на Євробачення
15:57
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Росіяни відкрили набір на курси операторів дронів у тимчасово окупованому Маріуполі, – ЦНС
15:50
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Блокування рахунків ухилянтів можливе тільки в разі вчинення неправових дій, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
15:50
Фінляндія, кордон, нелегали
Пункти пропуску на кордоні Фінляндії з РФ залишаться закритими ще на два місяці
15:37
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:34
погода мокрий сніг зима
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де 9 лютого можливий мокрий сніг
15:29
Парламент Італії
Парламент Італії остаточно схвалив рішення уряду продовжити військову допомогу Україні у 2024 році
15:24
застосунок "Дія"
У Дії з'явилася мапа укриттів. Подробиці
15:12
Тайвань
Тайвань розширив список товарів, експорт яких заборонений до Росії та Білорусі
14:58
В Україні запустили ще дві свердловини, які дають 550 тис. куб. м газу на добу
14:46
Еспресо логотип
Еспресо - перший серед інформаційних телеканалів України за підсумками січня
14:34
Оновлено
Селидове
РФ уночі запустила 8 ракет по Селидовому: загинула жінка, 7 людей поранено
14:09
Нестор Шуфрич
Нардепу Шуфричу оголосили нову підозру. Деталі
14:07
Анонс
Афіша виставки про Крим у Львівській галереї
"Крим: у діалозі століть": у Львівській національній галереї відкривається виставка
14:07
OPINION
Василь Зима
Американські долари та російські агенти: які інвестиції ефективніші?
13:49
виставка фотографа Массімо Лістрі
В Італії відкрили виставку фотографа Массімо Лістрі, присвячену культурній спадщині Києва
13:43
опалення-діти-школа
Уряд оприлюднив порядок перерахунку вартості комунальних послуг для українців
13:42
проспект Повітряних сил України
У Києві перейменували проспект Повітрофлотський на Повітряних сил України
13:36
кібератака
"Масований збій програми керування дронами": ГУР заявило про успішну кібератаку на техніку РФ
13:26
Китай відкрив ринок для українських виробників меду
13:20
Гранатомети, понад 15 кг вибухівки й бойові гранати: СБУ виявила 3 схрони з російською зброєю
13:13
Кіберфахівці КНДР могли викрасти $3 млрд для розвитку ядерної програми, - Reuters
13:11
Поліція
На Дніпропетровщині розформували полк особливого призначення Нацполіції: усіх спецпризначенців переведуть у бригаду "Лють"
12:57
Ексклюзив
Книга "Мені подзвонив Вейн"
Нинішня ситуація дуже схожа на те, що відбувалося в Україні на початку ХХ століття, - автор книги "Мені подзвонив Вейн"
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV