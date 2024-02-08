Зеленський зустрівся із Залужним: говорили про оновлення керівництва ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з президентом Україні Володимиром Зеленським
Про це написали у телеграмі Володимир Зеленський і Валерій Залужний.
"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", - написав Володимир Зеленський.
Валерій Залужний написав, що розмова з Верховним Головнокомандувачем була "важлива та серйозна".
"Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх", - додав Залужний.
Він також зауважив, що завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому "всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом".
У повідомленнях президента та головнокомандувача ЗСУ прямо не вказано, що йдеться про відставку Залужного. Офіційного указу про відставку Валерія Залужного станом на 18:20 на сайті Офісу президента України також не було.
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