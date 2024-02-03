Зеленському бракує рішучості щоби замінити Залужного, - The Washington Post

Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що заміну Залужному ще обирають, а затримка означає нерішучість Зеленського та сум’яття:

"Затримка свідчить про нерішучість президента, глави адміністрації Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова або про сум'яття, оскільки потенційні кандидати, можливо, не бажають братися за цю роботу, враховуючи слабкі перспективи покращення ситуації на полі бою в Україні найближчим часом".

Також видання, з посиланням на одного зі співрозмовників, пише, що "Зеленський хоче дати Залужному нову посаду, можливо, в надії пом'якшити громадське несхвалення". Йому пропонували посаду посла, але Залужний не може звільнитися з лав ЗСУ, поки в Україні діє воєнний стан.

У статті йдеться, що напруга у відносинах Залужного і Зеленського зросла через розбіжності щодо мобілізації.

Один із українських чиновників повідомив The Washington Post, що з одного боку заступником Залужного може бути хтось із молодих офіцерів, які довели свою ефективність на полі бою, втім у них може бракувати досвіду управління. З іншого боку, вибір досвідченого Головнокомандувача може принести на посаду "менталітет старої школи". Серед кандидатів називають зокрема очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.