ISW пояснив, як росіяни можуть використати чутки про відставку Залужного

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що після опублікування чуток про звільнення Залужного від українських представників цю інформацію підхопили не лише західні ЗМІ, але й російські джерела та державні ЗМІ.

Експерти ISW наголосили, що наразі не можуть незалежно підтвердити чутки про звільнення чи відставку головнокомандувача ЗСУ.

Водночас російські джерела користуються цими чутками для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть протягом певного часу.

Зокрема, ветеран російської пропаганди та головний редактор RT Маргарита Симоньян підкреслила, що незалежно від того, правдиві повідомлення про усунення Залужного, "бардак корисний Росії".

"Зняли Залужного чи не зняли, Буданов замість нього прийде чи Муданов - бардак на хуторі для нас корисний", – написала вона у телеграм.