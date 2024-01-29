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"Залужний на своєму місці": нардеп Костенко прокоментував чутки про відставку Головнокомандувача ЗСУ

29 січня, 2024 понедiлок
21:17
Суспільство Валерій Залужний

Коментарі влади про відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного - гра з народом

Таку думку висловив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Міністерство оборони відповідає незрозуміло, що є своєрідним сигналом. Якби вони на 100% відповіли, що ніхто Залужного не знімав з посади, в це можна було б повірити. Вони вже граються з народом, це така собі історія, не дуже гарний цей меседж", - зазначив він.

За словами нардепа, Залужний як головнокомандувач Збройних Сил України, знаходиться на своєму місці.

"Я скажу свою суб'єктивну точку зору. Ми спілкуємось у комітеті, він до нас нещодавно приходив. Ми зараз там, де ми є. Ми не втратили країну, ми стали в оборону перед однією з найсильніших армій світу. Україна відвоювала частину Херсонщини, Харківщину і продовжує боротьбу. На початку війни РФ мала набагато переважаючі сили. Тому моя оцінка, що Залужний на своєму місці", - сказав Костенко.

Зараз це лише чутки, офіційної інформації немає. Тому потрібно дочекатись указу, додав він.

"Ми з вами неодноразово чули, що президент хоче це зробити та які кандидатури вже розглядалися. Також дискредитація останнім часом була організована. Думаю, ми дізнаємось про це через годину, а можливо раніше", - сказав Костенко.

  • 29 січня з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.Про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ одним із перших у телеграм-каналі повідомив колишній народний депутат Борислав Береза. Згодом чинний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі написав, що Залужному оголосили про відставку, але указу поки що немає.
  • Також про ймовірне звільнення Залужного з посиланням на власні джерела повідомили "Цензор.НЕТ" та "Українська правда". Вони зазначили, що інформацію отримали в РНБО, СБУ, Міноборони та Офісі президента. Там начебто  поінформували, що указ про відставку ще не оприлюднили. І зазначили, що наразі тривають консультації з іноземними партнерами.
  • Пресслужба Міноборони після того, як у соцмережах та медіа поширилася інформація про ймовірне звільнення  Залужного, опублікувала коротке повідомлення, не вказуючи жодного прізвища: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда", - йдеться в повідомленні.
  • Зрештою речник президента Володимира Зеленського прокоментував інформацію Суспільному, "Українській правді" та Укрінформу. "Немає предмета розмови, не було звільнення, я більше нічого сказати не можу", - заявив він. 
Теги:
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
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