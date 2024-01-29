Залужному оголосили про відставку з посади головкома ЗСУ, - джерела
29 січня з'явилась інформація, що головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному було оголошено про відставку. Міноборони опублікувало повідомлення з текстом: "Це не правда"
Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко заявив, що Залужному оголосили про відставку, але указу поки немає.
"Залужному оголосили про відставку, але указу поки немає. Йому пропонували посаду посла в одну з європейських країн. Він - відмовився", - написав він у телеграм.
Пресслужба Міноборони опублікувала реакцію на інформацію, що поширилась медіапростором щодо зняття з посади Залужного.
"Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда", - йдеться у повідомленні.
Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела поінформував, що указ про відставку ще не оприлюднили. Зазначається, що наразі тривають консультації з іноземними партнерами.
Також за інформацією джерел видання, основним претендентом на посаду Головнокомандувача є очільник української розвідки Кирило Буданов.
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