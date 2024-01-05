Комітет з питань нацбезпеки ВРУ ухвалив відкликати Безуглу з посади заступниці голови, - нардеп

Про це повідомив нардеп Вадим Івченко.

"Сьогодні Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. Я, особисто, голосував "за". Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції - в політичному та інформаційному просторах", - написав він.

Нардепка Безугла відреагувала на рішення комітету. Вона зазначила, що таке рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі, тобто голосування комітету має затвердити парламент. Для цього потрібно набрати 226 голосів.

Крім того, вона назвала рішення членів комітету "підступним".

"Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували", - написала вона.

Безугла додала, що їй "прикро за колег у комітеті", які "приймають кон'юнктурні рішення" нібито замість того, щоб активно долучитися до роботи з сектором нацбезпеки та оборони.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк відповідним рішенням після голосування парламенту Безуглу лише відкличуть з посади заступниці голови комітету Верховної Ради з національної безпеки, але вона і надалі залишатиметься членом комітету.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Народна депутатка України Оксана Савчук вважає, що Мар'яна Безугла свідомо здійснює інформаційні вкиди, тому що вони санкціоновані, аби зрозуміти реакції та настрої в суспільстві.