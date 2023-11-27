Комітет ВР з нацбезпеки не вимагав від Залужного плану, про який казала Безугла, - нардеп Костенко
Секретар комітету ВР із нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план
Про це парламентар сказав у коментарі "Суспільному".
За його словами, Залужний не мав подавати план і його не вимагали не комітеті.
Водночас два джерела у фракції "Слуги Народу" сказали журналістам, що частина депутатів вимагають виключення Мар'яни Безуглої з фракції.
"Більшість депутатів обурені поведінкою Безуглої та пропонують її виключити. Втім не факт, що це винесуть на голосування", — сказав журналістам співрозмовник із "СН".
Передісторія
Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.
“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.
У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".
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