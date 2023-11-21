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OPINION

Що можна нагадати Мар'яні Безуглій

Олексій Петров
21 листопада, 2023 вiвторок
12:00
Погляд Олексій Петров

Дрібні інформаційні атаки на Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного тривають

Для цього, а саме в будь-який спосіб дискредитувати людину, яка своїми організаційними діями врятувала Україну наприкінці лютого 2022 року, в бій кинули додаткові ресурси.

Марʼяна відпочила, трохи зробила перегрупування "сил та засобів", та знов кинулась в черговий інформаційний галоп на генерала. Мовляв, багато напевне часу, ну прям години (добре хоч не тижні) Залужний відводить на селфі із різними людьми, зокрема цивільними. Непоряяяядооооок! Треба ж в цей складний час… І далі традиційне бла, бла, бла в стилі Марʼяни із "фаховими" порадами Головнокомандувачу.

Цікава гра до речі. Можна запросто грати удвох.

От, наприклад, легко можна нагадати Марʼяні, скільки депутатів Верховної Ради України залишаються в сесійній залі наприкінці кожного засідання. Ой, як же так? В країні ж війна! Та пох**й. Робочий день закінчився. І вони тупо забивають відомий орган на проблеми країни та армії зокрема. Щось Марʼяна казала про це? Не памʼятаю…

Можу нагадати про покатушки на лижах відомих лижників напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Вони не знали, що через півтора місяця війна? Знали! Вони все чудово знали, бо у них є повний обсяг будь-якої інформації. Тоді що вони робили в Буковелі? Питання риторичне. Хоча треба було в цей час не оковиту сьорбати, а бути в Брюсселі, Вашингтоні, Парижі, Берліні. І якби вчинили так, то можливо… Але лижі та оковита виявились важливішими.

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Можна ще, наприклад, нагадати Марʼяні про бронежилети з ресор, в яких змушені були йти в бій військові в лютому, березні та квітні 2022 року. А чому так? Війна ж почалась не вчора. А ще у 2014 році. І тут таке. Як же так трапилось що на складах виявилась одна велика дуля? То напевне тому, що хтось дууууууууже "гарно" підготував країну до повномасштабної агресії. Можна ще нагадати про ДОЗ який (або які) були банально зірвані. В цьому напевне теж Залужний винен?

Якщо на Банковій хтось вирішив, що в українців геть відшибло памʼять, то вони дуууууууже сильно помиляються. І, наприклад, українці дуже гарно памʼятають слова ще одного Слуги народу Гетьманцева "про політичний піар" на вимогу декількох політичних сил терміново збільшити бюджет армії. Тоді до повномасштабної агресії залишилось… Ну, на це питання самі знайдіть відповідь.

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P.S. Генерал їм не такий. Та ви мусите кожного дня бігати в церкву і молитись, що 23 лютого 2022 року саме Залужний був на посаді Головкома, а не хтось інший. Більш слухняний Банковій… Хоча! Може, і був задум такий у когось у високому кабінеті, але щось пішло не так. І генерал Валерій Залужний не став перелякано радитись із "фаховими наполеонами", що ж йому робити? Навпаки. Нікого не питаючи він вчинив як справжній Головком, покликав Муженка, Забродського та інших, (до речі, незручних Банковій) генералів, рятувати країну. І вони, разом із військом це зробили! Вони, а не купа ЗЕлених політиків, які готували країну до шашликів. На сторіччя тепер запамʼятаємо ті довбані шашлики.

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Україна
Верховна Рада
політика
Війна з Росією
Валерій Залужний
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