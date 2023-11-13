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OPINION

Щоб зрозуміти, чим країна платить за популізм, зайдіть на цвинтар

Олексій Петров
13 листопада, 2023 понедiлок
10:05
Погляд Олексій Петров

На хвилі появи нового "месії від болтологіі" майбутніх президентських виборів, трохи поверну мудрий нарід у минуле. А саме у 2019 рік

Коли Зеленський радісно повідомив країні, що він іде в президенти, багато хто вже тоді попереджав навколишніх, що цей хреновий жарт хреново закінчиться. Бо грати президента в серіалі й бути справжнім президентом - це, м'яко кажучи, дві величезні різниці.

Але… Не чули. Навіть не спробували почути. Мозок людям замінили передвиборчою технологією. Красивими словами. Яскравими роликами. Великими білбордами. Нам казали, що він навчиться. Чого? Керувати країною? Бути державником? Розуміти виклики та ризики?.. Коли ставили питання: так чому ви ніколи не сядете в літак, пілот якого буде вчиться саме зараз?! Разом з вами у салоні? А країну готові віддати в руки команді шоуменів, які колись мусять навчитись, - чули у відповідь набір незрозумілих фраз.

Згадали? Згадуйте, згадуйте…

Урешті-решт до влади прийшли так звані "новые лица". Перед цим підсунувши мудрому українському народу передвиборчу програму "Країна моєї мрії", у перекладі звичайною мовою - "За все хороше". І почалось…

Ні. Не те, що ви подумали, друзі. Почалося дещо інше. В країну одразу повернувся Портнов. Він, напевне, по-своєму зрозумів фразу "Країна моєї мрії".

А потім за ґрати запроторили генерала Дмитра Марченка та ще двох бойових офіцерів. Попутно заблокувавши постачання ЗСУ бронежилетів. Повернеться цей бумеранг в голови багатьом наприкінці лютого 2022 року.

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Потім країну своєї особистої мрії побачили деякі "слуги народу" і зʼявилась фраза про "тут і онукам вистачить". Потім Саня Трухін збирався піти в ліс за сто пʼятдесят чогось там, шукаючи вже свою країну мрії. Якщо перелічити всі факапи нової влади, починаючи з "я побачив мир в глазах Путіна", то цей перелік можна буде читати до наступного ранку. То вже потім генерал Марченко, який відсидів не один місяць за ґратами, взяв під особисте командування оборону Миколаєва та врятував місто.

А Портнов, який, мабуть, отримавши гарантії безкарності, примчав у країну ще до інавгурації Зеленського… До речі, де він? Як допомагає обороноздатності країни? На яких фронтах зараз?

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Та подвійна помилка українців на передвиборчих дільницях у 2019 році буде нам відригуватися ще довго. Дуже довго.

Щоб зрозуміти без жодного слова, чим врешті-решт платить країна за передвиборчий популізм, зайдіть зараз на будь-який цвинтар. І все зрозумієте! Мусите зрозуміти! Зобов'язані ж зрозуміти, якщо у вас в голові є хоча б один грам мозку!

Не можна віддавати керівництво країни в руки тому або тим, хто ще учора глузував з неї або перевзувається в повітрі двічі на рік! Не можна! Що б вони не казали. Які б красиві речі не транслювали в етер.

Не можна! Якщо, звісно, ця країна для вас щось значить. Інакше у нас цвинтарів не вистачить платити ще одну ціну за ще одного красномовного балабола, який мусить навчитись - треба тільки йому дати сто днів!

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Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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