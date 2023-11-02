Країна звичайних людей і "состоятєльних господ"
А хіба могло бути з Єфремовим інакше? У нас же дві України: одна для звичайних людей, а друга — для "состоятєльних господ"
В Україні звичайних людей тебе посадять, якщо вкрадеш відро щебню, і оштрафують, як продаватимеш картоплю зі свого городу.
В Україні "состоятєльних господ" ти можеш, вкравши десять заводів, походити пару років під слідством і, по-тихому, справу зам'яти. Аби гроші потрібним людям заніс.
Знаєте, чому серед адвокатів так багато колишніх ментів і прокурорів? Бо вони знають кому і скільки нести.
В Україні "состоятєльних господ" ти можеш не тільки красти, а й вбивати. Як суддя того нещасного солдата на блок-посту. Вбив і, по суті, ще й на могилу насц*в, бо навіть аналізи на алкоголь не здав. Бо суддя. Бо не проста людина. А з "состоятєльних господ".
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То хіба були інші варіанти у Єфремова, як не втекти, бо Єфремов із "состоятєльних господ" і перед ним в Україні відчинені всі двері? Ні, не було. Держава Україна поблажлива до "состоятєльних господ" навіть тоді, коли вони зраджують її та вбивають.
Я не випадково пишу про "состоятєльних господ" собачою. Бо цей клас недоторканих сильно ріднить нас з Московією.
Може, час вже, нарешті, щось змінити? Бо якщо ми переможемо московитів, а самі залишимося московитами за духом, то навіщо це все?
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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