За ворогом твоїм пізнаю тебе…

На фронті "раптово" настала позиційна війна. Мамині стратеги мають забути концепцію "Бахмут + 3", пиво в Криму, вобла на Кубані за 2-3 тижні.

Я дякую Валерію Залужному, який відмовився від жуковських ініціатив окремих генералів і теоретиків Банкової: наступному мільйону по калашникову з лопатою і на фронт.

Росію має і може перемогти лише високотехнологічна армія. Життями воїнів заради щоденних виступів про наступних 300-500 м жертвувати не можна.

А хто дуже хоче піару і звитяг — прошу дуже, вперед, в атаку, попереду батальйонів.

Наполеон вів свої війська за собою.

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Нам потрібні технології, які шляхом натискання кнопки в бункері знищують ворога сотнями, розвалюють його заводи та логістику, вселяють жах.

І це не ядерна бомба, достатньо інших засобів ураження. Але вони мають бути в достатній кількості. І українського виробництва.

Щоб це нарешті зʼявилося — Україна потребує кардинальної реформи. Вигнати торгашів з Храму. Благодатний вогонь на базарі не сходить.

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Має бути серйозна розмова з нацією: ми припиняємо балаган і починаємо працювати над досягненням мети — сильна і вільна Україна в ЄС і НАТО.

І, чесно, досить цих цирків, коли всі про все знають, але роблять відсторонений вигляд і мовчать.

Злодії та зрадники мають сидіти у вʼязниці!

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Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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