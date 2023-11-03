Благодатний вогонь на базарі не сходить
У Банкової серйозна проблема. В один день той, який не знав собі рівних у світі та вдома, раптово опинився на рингу з Арестовичем
За ворогом твоїм пізнаю тебе…
На фронті "раптово" настала позиційна війна. Мамині стратеги мають забути концепцію "Бахмут + 3", пиво в Криму, вобла на Кубані за 2-3 тижні.
Я дякую Валерію Залужному, який відмовився від жуковських ініціатив окремих генералів і теоретиків Банкової: наступному мільйону по калашникову з лопатою і на фронт.
Росію має і може перемогти лише високотехнологічна армія. Життями воїнів заради щоденних виступів про наступних 300-500 м жертвувати не можна.
А хто дуже хоче піару і звитяг — прошу дуже, вперед, в атаку, попереду батальйонів.
Наполеон вів свої війська за собою.
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Нам потрібні технології, які шляхом натискання кнопки в бункері знищують ворога сотнями, розвалюють його заводи та логістику, вселяють жах.
І це не ядерна бомба, достатньо інших засобів ураження. Але вони мають бути в достатній кількості. І українського виробництва.
Щоб це нарешті зʼявилося — Україна потребує кардинальної реформи. Вигнати торгашів з Храму. Благодатний вогонь на базарі не сходить.
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Має бути серйозна розмова з нацією: ми припиняємо балаган і починаємо працювати над досягненням мети — сильна і вільна Україна в ЄС і НАТО.
І, чесно, досить цих цирків, коли всі про все знають, але роблять відсторонений вигляд і мовчать.
Злодії та зрадники мають сидіти у вʼязниці!
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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