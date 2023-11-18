Володимир Зеленський видав велику таємницю російських спецслужб
Вони начебто готують операцію з кодовою назвою "Майдан-3". Завдання операції – розколоти українське суспільство, створивши "хаос", щоб усунути Зеленського з посади
Про це президент України сказав іноземним журналістам у четвер, 16 листопада. Він додав, що інформацію про російську спецоперацію має українська розвідка, вона "також надійшла від наших партнерів". Для росіян Майдан – "це переворот, тому операція зрозуміла".
Що ж зрозуміле не лише те, що росіяни мріють про переворот в Україні. Ясним є і те, що серед тих, хто допомагає Кремлю, є українська влада.
Майдан не виникає на порожньому місці, його не може підготувати й спровокувати жодна спецслужба: російська, американська, українська, чи будь-яка інша.
Українці виходили на Майдан тоді, коли влада не залишила їм вибору. Через намагання забрати в нас свободу і демократію. Майдани відбувалися через засилля корупції, відмову від інтеграції з Європою й намаганням загнати нас у російське стійло.
Сьогодні українці точно не хочуть виходити на Майдан, бо в нас війна і ворог усередині країни. Ми маємо робити все для перемоги й для миру на нашій землі.
Ми об’єдналися довкола захисту незалежності та Збройних сил України.
Зеленський і його оточення хотіли зруйнувати нашу єдність пропозицією провести президентські вибори навесні наступного року. Хоча 80% відсотків українців виступають проти таких виборів.
Для потреб кампанії оточення Зеленського готувало удар по військових і, зокрема, генералу Валерію Залужному.
Отже, якщо росіяни готували операцію "Майдан-3", то напевно з урахуванням передвиборчої гарячки в Україні й безвідповідальних дій оточення Зеленського.
Але виборів не буде, бо в офісах на вулиці Банковій зрозуміли, що їм не перемогти на виборах під час війни.
Висновок простий: кожен має робити все для України, а не займатися втіхою власних амбіцій.
А влада має припинити лякати українців і наших партнерів перспективою нового Майдану. Просто, працюйте відповідально й обʼєднуйте суспільство не цензурованими телемарафонами олігархів за бюджетні кошти.
PS. А взагалі три майдани уже відбулися. Перший називався Студентською Революцією на Граніті.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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