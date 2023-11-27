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У Третій штурмовій бригаді відреагували на заяву Безуглої про те, що Залужний "має піти"

27 листопада, 2023 понедiлок
12:55
Війна з Росією Мар'яна Безугла

У Третій штурмовій бригаді прокоментували скандальну заяву нардепки від Мар'яни Безуглої, в якій вона розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Про це йдеться у повідомленні бригади в Telegram.

"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, до того ж ганьблять своїми діями всю країну - ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових", - ідеться у повідомленні, до якого прикріплено скриншот допису Безуглої у Facebook, де вона стверджує, що Валерій Залужний "має піти".

Приводом для критики Залужного стала нібито відсутність плану війни на 2024 рік.

Водночас представник президента в Раді Федір Веніславський переконаний, що "поведінка Безуглої є неприпустимою і її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці".

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Україна
Верховна Рада
ЗСУ
Валерій Залужний
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