У Третій штурмовій бригаді відреагували на заяву Безуглої про те, що Залужний "має піти"
У Третій штурмовій бригаді прокоментували скандальну заяву нардепки від Мар'яни Безуглої, в якій вона розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Про це йдеться у повідомленні бригади в Telegram.
"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, до того ж ганьблять своїми діями всю країну - ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових", - ідеться у повідомленні, до якого прикріплено скриншот допису Безуглої у Facebook, де вона стверджує, що Валерій Залужний "має піти".
Приводом для критики Залужного стала нібито відсутність плану війни на 2024 рік.
Водночас представник президента в Раді Федір Веніславський переконаний, що "поведінка Безуглої є неприпустимою і її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці".
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