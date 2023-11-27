Нардеп-"слуга" зареєстрував постанову про відкликання Безуглої з комітету ВР з нацбезпеки

Скан документа він опублікував у Facebook.

"Червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний. Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка", - написав він.

Проєкт постанови передбачає відкликання Безуглої з посади в комітеті через незадовільну роботу.