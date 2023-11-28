Це цілеспрямована атака на Залужного: нардепка Савчук щодо допису Безуглої про відставку головкома

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Коли протягом певного часу Мар'яна Безугла дозволяє собі коментувати та брати на себе чорну сторону тих думок, які панують чи в Офісі президента, чи в інших будинках, нам зараз складно сказати, бо реакції як такої немає. Але все ж таки підозрюємо, що це санкціоновано. Крім того, пані Мар'яна видала інформацію про мобілізацію, тільки забула додати, що це є загальні напрацювання і ще неприйняті. І всі ці речі є вкиди у суспільство, які вона свідомо здійснює, і на цю роль вона погодилася. Тобто на роль людини, яка буде робити вкиди. А ви знаєте, що при цій владі постійно тестують", - прокоментувала народна депутатка України.

За її словами, раніше був такий собі Арестович, який тестував суспільство з одного боку, тепер цю роль приписали Безуглій, що вона з великою радістю і робить.

"Ми ж розуміємо, що це йде цілеспрямована атака на Залужного. Тобто це щоденні пости про всіх, про його друзів, колег, що відбулося, і декілька разів на день. Тобто зрозуміло, що це все санкціоновано. Можливо, їм не подобається Залужний. Зрештою, військові не всім повинні подобатися, а мають якісно робити свою роботу. І ми, політики та цивільні, однозначно інколи до кінця не розуміємо, але маємо їм довіряти, враховуючи стан сьогоднішніх речей. Я дуже рада, що Залужний не оголосив ніякий план. Це в мене все більше всиляє надію, що план насправді є", - підкреслила Оксана Савчук.

Народна обраниця переконана, що довіряти сьогодні всім не можна, тому що у Раді є багато тих, хто у різний спосіб прислуговує ворогу.

"Але ми констатуємо той факт, що у непростий час на фронті монобільшість і влада розхитує ситуацію, реагуючи виключно на соціальні опитування. Хвилюються, що може Залужний надумає піти у політику і довіра до діючого президента похитнеться, тому давайте розхитувати човен з середини. Я скажу їм одне – хто розхитує човен, той хитає всією країною. Це дуже небезпечно. Я вважаю, ми, як парламент, регламентний комітет та інші, повинні максимально їй взагалі заборонити відвідання засідання комітету і парламенту, враховуючи, що це людина, яка не контролює себе. І нам все одно, хто і який наказ їй давав, чиї команди вона виконує. Вона однозначно не виконує команду бути адекватним представником комітету з нацбезпеки", - резюмувала Савчук.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки